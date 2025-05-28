Внаслідок атаки на Світловодськ без світла перебувають майже 1500 споживачів — ОВА

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Внаслідок атаки на Світловодськ без світла нині перебувають 1400 абонентів. Про це повідомив начальник Кіровоградської облвійськадміністрації Андрій Райкович.

Також, за його словами, серед трьох постраждалих громадян двох ушпиталили до лікарні.