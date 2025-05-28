Внаслідок атаки на Світловодськ без світла нині перебувають 1400 абонентів. Про це повідомив начальник Кіровоградської облвійськадміністрації Андрій Райкович.
Також, за його словами, серед трьох постраждалих громадян двох ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, цієї ночі близько 02.35 у Кременчуці пролунали вибухи. На ранок стало відомо, що під атаку потрапив сусідній Світловодськ: удар прийшовся по промисловому підприємству, пошкоджень зазнали 76 приватних будинків та одна 9-поверхівка. Троє людей постраждали. На місці працюють відповідні служби, була скликана комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проведена попередня оцінка ситуації. Усі служби працюють у посиленому режимі.
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