Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 6 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
бул. Українського Відродження, 2,4
вул. Богдана Хмельницького, 114-150
вул. Ботанічна, 9,9А,9Б,9В
вул. Вагонна, 10-32
вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11
вул. Європейська, 40
вул. Джерельна, 3
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
вул. Зональний
вул. Зональний, 2-7
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Кагамлицька, 40/23,42/22
вул. Каштанова, 1-12/8
вул. Кохнівська, 63-108
вул. Локомотивна, 42,44
вул. Межова, 14/20
вул. Миколаївська
вул. Миколаївська, 1А-12
вул. Небесної Сотні, 1А,3А,3Б,4/1,6/20,45-56/2
вул. Нескорених, 15-22/9
вул. Новомежева, 12/20-14А
вул. Новоселівська, 12/26-40
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Остапа Вишні, 29/38
вул. Покровська, 9/14
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Прирічна, 32/42,34/13,34А
вул. Республіканська, 93,93А
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Сумська, 16
вул. Тараса Шевченка, 75-83А
вул. Троїцька, 51/42-61/52
вул. Чередницька, 30-79
вул. Черниша, 2/17-16А
вул. Шевченка, 15-19/3
пров. Абрикосовий, 1-25/28
пров. Августина Волошина, 1-10
пров. Деповський, 1-23
пров. Житлобудівниий, 2/34-16
пр. Житлобудівниий, 3-20/11
пров. Залізничний, 2/14-25/24
пров. Новий, 1/31-18/36
пров. Північний, 4
пров. Сивашський, 4-21
пров. Сивашський
пров. Театральний, 21
пров. Транспортний, 1-28
пров. Фруктовий, 3-12/2
пров. Центральний, 3/1-14
пров. Чередницький, 4
пров. Шкільний, 18/5
туп. 1-й Парковий, 3-8
туп. 2-й Парковий, 3-8/2
туп. Сумський, 9
туп. Фруктовий, 3,5,7
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
пр. Громадянський, 3-19
вул. Юрія Руфа, 7-50,169
вул. Академіка Герасимовича, 43/2,47
вул. Гайдамацька, 1-20/17
вул. Кавалерійська, 8А-17А
вул. Остапа Вишні, 4-29/38
вул. Сергія Єфремова, 3-27
вул. Чорноморська
пров. Остапа Вишні, 1
пров. Чигиринський, 1-15А
пров. Шкільний, 20,22,24/27
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Євгена Патона, 1-21А
пр. Далекий, 1-10
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А,60Б
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277-281
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1-190
вул. Чернігівська, 1-23
пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3
туп. Урожайний, 2.
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