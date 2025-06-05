Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Сергія Маркова

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого Маркова Сергія, 1956 року народження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Відомо, що чоловік 4 червня пішов із місця проживання по вул. Перемоги, 8, та не повернувся. Поліція встановлює місцезнаходження кременчуківця.
Прикмети: на вигляд близько 70 років, зріст близько 178 см, середньої статури, кульгає, волосся сиве, відсутнє ліве око. На момент зникнення був одягнений у темно-синю футболку та чорні джинси.
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