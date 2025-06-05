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Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Сергія Маркова

Сьогодні, 20:36 Переглядів: 208

 

Чоловік 4 червня пішов із дому та не повернувся

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого Маркова Сергія, 1956 року народження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Відомо, що чоловік 4 червня пішов із місця проживання по вул. Перемоги, 8, та не повернувся. Поліція встановлює місцезнаходження кременчуківця.
Прикмети: на вигляд близько 70 років, зріст близько 178 см, середньої статури, кульгає, волосся сиве, відсутнє ліве око. На момент зникнення був одягнений у темно-синю футболку та чорні джинси.

— Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити за телефонами: 095 507 09 72, 102 або іншим зручним для вас способом, - закликають правоохоронці.



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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчук зниклий безвісти розшук
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