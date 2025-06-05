Українців попередили про нову тактику російських спецслужб: ворог намагається завербувати, видаючи себе за СБУ

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 58

Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер — і люди похилого віку

Служба безпеки України повідомляє про нову тактику російських спецслужб при спробах вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється «співробітником СБУ» і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито «в інтересах Української Держави». Це так званий прийом спецоперацій «під чужим прапором», який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз. Про це інформує пресслужба СБУ.

Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації.

— Тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї «справи» є придбання «заборонених в Україні товарів». Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у «закритті кримінального провадження», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, щоб «вирішити це питання», російські спецслужби вимагають виконати поставлені ними завдання:

прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для «донатів на ЗСУ»;

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета.

— Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер — і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних «завдань», — пояснюють в СБУ.

Служба безпеки України закликає у разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертатися до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot.

Або повідомляти про такі випадки на «гарячу лінію» СБУ — 0800501482.

»Спалив ФСБешника»: СБУ нагородила юнаків, які повідомили про спроби вербування з боку російських спецслужб

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що двоє юнаків віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій, допомогли викрити та блокувати зусилля спецслужб РФ. На замовлення ФСБ неповнолітні мали підпалювати службові автівки Сил оборони в обмін на «легкі гроші». Однак, підлітки не піддалися на провокації й відразу повідомили про це українським правоохоронцям.

За останній час до Нацполіції звернулися вже майже 50 дітей, які повідомили, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів військових автівок та будівель держорганів.

А в СБУ зазначають, що починаючи з 2024 року Служба безпеки та поліція затримали понад 600 осіб, які допомагали РФ вчиняти диверсії і теракти в Україні. Замість обіцяних «швидких заробітків» від окупантів їхні поплічники отримали підозру і тюремне ув’язнення.

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СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

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У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла жінка з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів, яка нічого не знала про вибухівку у сумці й сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавців «втемну», щоб прибрати свідків злочину.