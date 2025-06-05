Понад 170 адмінпослуг в ЦНАПах можуть стати платними: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про адміністративний збір

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 4380 про адміністративний збір, який був зареєстрований ще у 2020 році. Він визначає єдині засади та критерії платності та безоплатності адміністративних послуг, порядок встановлення конкретних розмірів адміністративного збору, а також процедуру його сплати та порядок перегляду вартості послуг. За документ проголосували 273 народні депутати.
Законопроєкт передбачає чітко визначені розміри адміністративного збору за понад 170 найпопулярніших адміністративних послуг.
Новий порядок має зробити фінансування Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) більш збалансованим. Наразі більшість із них залишаються збитковими для місцевих бюджетів.
Згідно з документом, безоплатними залишаються послуги у сферах соціального захисту, пенсійного забезпечення, для неповнолітніх осіб, та для осіб, які потребують особливого захисту.
Зокрема, це:
Також передбачена 25% знижка на адмінзбір для тих, хто замовляє послуги онлайн.
Розміри адміністративного збору будуть переглядатися не рідше одного разу на три роки за поданням Кабінету міністрів. Зазначається, що вартість не повинна перевищувати фактичну собівартість надання послуги.
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