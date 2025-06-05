Понад 170 адмінпослуг в ЦНАПах можуть стати платними: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про адміністративний збір

Вчора, 22:00 Переглядів: 189

Законопроєкт №4380, який був внесений до парламенту 5 років тому, прийнятий у першому читанні

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 4380 про адміністративний збір, який був зареєстрований ще у 2020 році. Він визначає єдині засади та критерії платності та безоплатності адміністративних послуг, порядок встановлення конкретних розмірів адміністративного збору, а також процедуру його сплати та порядок перегляду вартості послуг. За документ проголосували 273 народні депутати.

Законопроєкт передбачає чітко визначені розміри адміністративного збору за понад 170 найпопулярніших адміністративних послуг.

Новий порядок має зробити фінансування Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) більш збалансованим. Наразі більшість із них залишаються збитковими для місцевих бюджетів.

— За більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі (як-от, 13,60 грн за реєстрацію місця проживання), чи мізерні платежі (за реєстрацію шлюбу — держмито 85 копійок, «місцевий нотаріат» по 17 і 34 копійки тощо), або ж взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо), — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно з документом, безоплатними залишаються послуги у сферах соціального захисту, пенсійного забезпечення, для неповнолітніх осіб, та для осіб, які потребують особливого захисту.

Зокрема, це:

державна реєстрація народження та смерті;

видача першого паспорта громадянина України (у віці від 14 до 18 років);

оформлення дипломатичних та службових паспортів;

оформлення посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

набуття громадянства шляхом репатріації;

реєстрація місця проживання неповнолітніх.

Також передбачена 25% знижка на адмінзбір для тих, хто замовляє послуги онлайн.

Розміри адміністративного збору будуть переглядатися не рідше одного разу на три роки за поданням Кабінету міністрів. Зазначається, що вартість не повинна перевищувати фактичну собівартість надання послуги.