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Україна, Світ, Воїни світла, Війна

До України повернули тіла ще понад 1200 загиблих захисників

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 221

 

Тіла загиблих бійців повернули із різних напрямків фронту

До України вдалося повернути тіла ще 1212 загиблих на війні захисників. Таку інформацію надає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла полеглих оборонців повернули із різних напрямків фронту, зокрема із:

  • Курщини;
  • Харківщини;
  • ⁠Луганщини;
  • Донеччини;
  • Запорізької області;
  • Херсонщини.

У Координаційному штабі зазначають, що повернути загиблих воїнів вдалося за результатами спільної роботи багатьох структур та спецслужб.

Далі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть ДНК-експертизу та встановлять особи загиблих, аби передати тіла рідним та з честю поховати на Батьківщині.

Нагадаємо, у квітні до України повернули тіла 909 загиблих захисників, а у лютому — ще 757 тіл полеглих воїнів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Теги: війна воїни світла загиблі обмін
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