До України повернули тіла ще понад 1200 загиблих захисників

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До України вдалося повернути тіла ще 1212 загиблих на війні захисників. Таку інформацію надає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла полеглих оборонців повернули із різних напрямків фронту, зокрема із:

Курщини;

Харківщини;

⁠Луганщини;

Донеччини;

Запорізької області;

Херсонщини.

У Координаційному штабі зазначають, що повернути загиблих воїнів вдалося за результатами спільної роботи багатьох структур та спецслужб.

Далі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть ДНК-експертизу та встановлять особи загиблих, аби передати тіла рідним та з честю поховати на Батьківщині.

Нагадаємо, у квітні до України повернули тіла 909 загиблих захисників, а у лютому — ще 757 тіл полеглих воїнів.