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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині скутер з’їхав з дороги та врізався у дерево — водій загинув на місці зіткнення

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 261

 

Поліція встановлює обставини  та причини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора 7 червня близько 15.00 в селі Новооріхівка Миргородського районі. Поліція встановлює обставини події. Про це сьогодні повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, скутер KANUNI, під керуванням 28-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та врізався у дерево. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень водій скутера загинув на місці події.
За даним фактом слідчим відділом поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.
Нагадаємо, 6-го червня на автодорозі «М-31» Кобеляки-Решетилівка зіткнулися вантажівка з легковиком. Травмовані двоє пасажирів, серед постраждалих 13-річна дитина.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини скутерист ДТП загинув
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