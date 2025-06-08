На Миргородщині скутер з’їхав з дороги та врізався у дерево — водій загинув на місці зіткнення

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 261

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора 7 червня близько 15.00 в селі Новооріхівка Миргородського районі. Поліція встановлює обставини події. Про це сьогодні повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, скутер KANUNI, під керуванням 28-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та врізався у дерево. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень водій скутера загинув на місці події.

За даним фактом слідчим відділом поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 6-го червня на автодорозі «М-31» Кобеляки-Решетилівка зіткнулися вантажівка з легковиком. Травмовані двоє пасажирів, серед постраждалих 13-річна дитина.