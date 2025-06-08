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Головні новини за тиждень: атака на Кременчук та Полтавщину, «Незламна» парк не залишає та ціни на ринку

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 623

 

Пропонуємо тижневий дайджест головних новин Кременчука — коротко, чітко та без зайвих деталей

Російська атака на Кременчук

У ніч на 6 червня у Кременчуці чули серію вибухів. Військові попереджали про рух БпЛА у напрямку міста. У Кременчуцькій громаді працювала ППО. Вранці Полтавська ОВА повідомила, що внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення, приватний будинок та кав’ярню. Як стверджують у Повітряних силах, російська армія цього дня здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну. Журналісти нашого видання побували на місці обстрілу та опублікували фото наслідків нічної атаки. Жителі Кременчука розповіли нам, що пережили цієї ночі.

Подробиці

Ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині

Вдень 4 червня у Полтаві чули звуки вибухів. Невдовзі стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. Спершу повідомляли про поранених, а наступного дня стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу в лікарні померло двоє людей.

Подробиці

Ракетні удари по Полтавщині коригував неповнолітній студент

5 червня СБУ затримало 16-річного студента, який за завданням російського ГРУ коригував ракетно-дронові удари на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Він збирав інформацію та уточнював координати військових об'єктів та аеродрому. Росіяни залучили юнака до підривної діяльності обіцянками грошової винагороди.

Подробиці

Суд підтвердив законність переходу Свято-Троїцької парафії до ПЦУ

Господарський суд Полтавської області повністю відмовив у задоволенні позову в якому позивач вимагав визнати недійсними рішення загальних зборів релігійної громади щодо переходу до ПЦУ та затвердження нового статуту. Громада продовжить своє духовне служіння в лоні Православної Церкви України.

Подробиці

Суд арештував автівку директорки Першої міської лікарні

Автозаводський районний суд 2-го червня арештував автомобіля Toyota RAV4. Це зробили в рамках розслідування щодо ймовірних зловживань службовим становищем директорки Першої міської лікарні Галини Бородянець. Раніше ми писали, що Галину Бородянець підозрюють у зловживанні службовим становищем. Наприкінці травня стало відомо, що суд відсторонив її від посади директорки медзакладу на час слідства.

Подробиці

У Кременчуці не демонтуватимуть скандальну скульптуру «Незламна»

Попри петицію, що набрала необхідну кількість голосів, у Кременчуці не демонтовуватимуть скульптуру «Незламна» у парку Миру. Про це стало відомо з відповіді на звернення, яку оприлюднили на сайті міськради. Вже після заяви міського голови Кременчука Віталія Малецького щодо схвальної оцінки скульптури «Незламна» від колишнього головного архітектора Львова Юліана Чаплинського виявилося, що це не відповідає дійсності.

Подробиці

На Полтавщині водій квадроцикла врізався в дерево й загинув

Надвечір 1 червня у Хоролі 33-річний водій квадроцикла не впорався з керуванням та врізався у дерево. Чоловіка госпіталізували, проте медикам не вдалося зберегти його життя — він помер у медзакладі. Пізніше стало відомо, що загиблий — син міського голови Хорольської громади. Загиблий був депутатом Лубенської райради.

Подробиці

Які ціни на ринку Кременчука 6 червня

Журналісти нашого видання дослідили ціни на центральному ринку Кременчука напередодні Зелених свят. Сезонних овочів та фруктів на центральному ринку стає усе більше, а ціни на деякі з них змінилися у порівнянні з минулим тижнем. Тижневий огляд сезонних овочів і ягід та м'яса.

Ціни на ринку

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Автор: Віктор Крук
Теги: дайджест Кременчук
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