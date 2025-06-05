У архітектора Чаплінського спростували слова Малецького щодо схвальної оцінки скульптури «Незламна» (доповнено)

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 498

Заява міського голови Кременчука Віталія Малецького щодо схвальної оцінки скульптури «Незламна» від колишнього головного архітектора Львова Юліана Чаплинського не відповідає дійсності. Відповідні посилання на слова архітектора містяться у відповіді Малецького на петицію щодо демонтажу артоб’єкта. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла ініціаторка петиції Тетяна Руденко 5 червня.

У відповіді на петицію Віталій Малецький зазначив, що прибирати скульптуру не будуть.

— Дана скульптура отримала не лише відгуки пересічних кременчуківців, в тому числі і негативні, але і схвальну оцінку Чаплінського Юліана Михайловича […] — українського архітектора, урбаніста, публічного та політичного діяча […], який запропонував забрати скульптуру «Незламна» до Львова у разі її демонтажу, — йдеться у повідомленні мера.

Асистентка Юліана Чаплинського у відповіді на запит Тетяни Руденко про те, чи дійсно були подібні заяви щодо скульптури, зазначила, що архітектор ніколи цього не говорив.

— Але навіть якби ця заява була правдивою, якою вона не є, дуже показово, що вчергове думка містян не важить нічого, — йдеться у дописі Руденко.

Доповнено:

У соцмережі читачі «Кременчуцького Телеграфа» знайшли коментар українського архітектора під дописом журналіста Андрія Дрозди, у якому медійник коментував скульптуру у Кременчуці.

Нагадаємо, у травні Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначали в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку Миру.

Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно. У соцмережах користувачі розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою. На засіданні виконкому 15 травня міський голова Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми,, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».