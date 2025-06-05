Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою захисником Олегом Мазуренком

У п’ятницю, 6 червня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Олега Мазуренка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що життя воїна — вірного сина, випускника Кременчуцької гімназії № 23, відданого захисника Батьківщини — обірвалося 20 травня під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Олега Мазуренка відбудеться завтра, 6 червня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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