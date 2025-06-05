У Кременчуці просять встановити чіткий механізм обліку та збереження історичних будівель — петиція

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Ініціатор звернення Марк Нємчук пише з посиланням на інформацію з відкритих джерел, що у Кременчуці планують демонтувати будівлю на вулиці Гоголя, 17

У Кременчуці створили петицію про запровадження чіткого механізму виявлення, обліку та збереження історичних будівель. Крім того, містяни просять попередити демонтаж історичного будинку на вулиці Гоголя, 17 та сприяти його реставрації. Про це стало відомо з петиції, яку розмістили на сайті електронних звернень за 26 травня.

Ініціатор звернення Марк Нємчук пише з посиланням на інформацію з відкритих джерел, що у Кременчуці планують демонтувати будівлю на вулиці Гоголя, 17.

— Це одноповерховий міщанський будинок, зведений за індивідуальним проєктом, є цінним прикладом житлового будівництва у стилі історизму з елементами неоренесансу. Головний фасад будівлі має вишуканий декор, виконаний у фігурній цеглі. За даними історика та краєзнавця Євгена Бергера, це один з найстаріших житлових будинків Кременчука, зведений імовірно у другій половині ХІХ століття, — йдеться у петиції.

Що просять кременчуківці, щоб зберегти історичні будівлі



Здійснити натурні та історико-архівні дослідження, ініціювати присвоєння будівлі охоронний статус.

Попередити демонтаж будинку; розглянути можливість реставрації будинку та забезпечити підтримку міста у цьому питанні.

Доповнити чинний Історико-архітектурний опорний план (ІОАП) м. Кременчук з урахуванням реального стану історичної забудови. А саме: внести до нього всю цінну історичну архітектуру, якої на ньому наразі не позначена. За невідомих причин, ні будинок на Гоголя, 17, ні будинок на Мазепи, 13 () в ІАОП не були внесені.

Запровадити чіткий механізм виявлення, обліку та охорони цінних історичних будівель, які було зведено у період до XX століття включно.

— У часи повномасштабного вторгнення, коли наша країна бореться за свою ідентичність — в мирному Кременчуку тихо зникає міська історія. Якщо кременчуцька влада не перегляне свою політику збереження цінної історичної забудови, то вже невдовзі на вулицях міста з історією не залишиться нічого історичного, — написали активісти.

Нагадаємо, у Кременчуці просили зберегти 120-річний будинок на Мазепи, 13 як культурну спадщину. Влада відповіла: об'єкт не має охоронного статусу й підлягає знесенню в межах підготовчих робіт забудовника. Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

Детальніше про забудовника і його зв’язок з народним депутатом Юрієм Шаповаловим читайте ТУТ.