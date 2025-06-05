Олена Шуляк
Олена Шуляк: Понад 10 тис. українців вже отримали ваучери на безоплатне навчання
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

У Кременчуці просять встановити чіткий механізм обліку та збереження історичних будівель — петиція

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 127

Ініціатор звернення Марк Нємчук пише з посиланням на інформацію з відкритих джерел, що у Кременчуці планують демонтувати будівлю на вулиці Гоголя, 17

У Кременчуці створили петицію про запровадження чіткого механізму виявлення, обліку та збереження історичних будівель. Крім того, містяни просять попередити демонтаж історичного будинку на вулиці Гоголя, 17 та сприяти його реставрації. Про це стало відомо з петиції, яку розмістили на сайті електронних звернень за 26 травня.

Ініціатор звернення Марк Нємчук пише з посиланням на інформацію з відкритих джерел, що у Кременчуці планують демонтувати будівлю на вулиці Гоголя, 17. 

— Це одноповерховий міщанський будинок, зведений за індивідуальним проєктом, є цінним прикладом житлового будівництва у стилі історизму з елементами неоренесансу. Головний фасад будівлі має вишуканий декор, виконаний у фігурній цеглі. За даними історика та краєзнавця Євгена Бергера, це один з найстаріших житлових будинків Кременчука, зведений імовірно у другій половині ХІХ століття, — йдеться у петиції. 

Що просять кременчуківці, щоб зберегти історичні будівлі

  • Здійснити натурні та історико-архівні дослідження, ініціювати присвоєння будівлі охоронний статус.
  • Попередити демонтаж будинку; розглянути можливість реставрації будинку та забезпечити підтримку міста у цьому питанні.
  • Доповнити чинний Історико-архітектурний опорний план (ІОАП) м. Кременчук з урахуванням реального стану історичної забудови. А саме: внести до нього всю цінну історичну архітектуру, якої на ньому наразі не позначена. За невідомих причин, ні будинок на Гоголя, 17, ні будинок на Мазепи, 13 () в ІАОП не були внесені.
  • Запровадити чіткий механізм виявлення, обліку та охорони цінних історичних будівель, які було зведено у період до XX століття включно. 
— У часи повномасштабного вторгнення, коли наша країна бореться за свою ідентичність — в мирному Кременчуку тихо зникає міська історія. Якщо кременчуцька влада не перегляне свою політику збереження цінної історичної забудови, то вже невдовзі на вулицях міста з історією не залишиться нічого історичного, — написали активісти.

Нагадаємо, у Кременчуці просили зберегти 120-річний будинок на Мазепи, 13 як культурну спадщину. Влада відповіла: об'єкт не має охоронного статусу й підлягає знесенню в межах підготовчих робіт забудовника. Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

Детальніше про забудовника і його зв’язок з народним депутатом Юрієм Шаповаловим читайте ТУТ.

0
Автор: Тетяна Криничка
Теги: архітектура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх