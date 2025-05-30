У Кременчуці просять зупинити знесення історичного будинку на Мазепи — мерія відповіла

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 242 Коментарів: 1

Будівлю 1910 року зносять, попри її архітектурну та історичну цінність. Місто каже — пам’яткою вона не є

Містяни просили мера зберегти будинок на Мазепи, 13 як культурну спадщину, але влада відповіла: об'єкт не має охоронного статусу й підлягає знесенню в межах підготовчих робіт забудовника.

Що просили кременчуківці

8 травня на сайті Кременчуцької міськради зареєстрували петицію із закликом зупинити демонтаж будинку на вулиці Івана Мазепи, 13. Автор — Назарій Лісний — закликав зберегти споруду як зразок історичної архітектури міста й надати їй охоронний статус.

У зверненні йдеться, що будинок зведено у 1910 році за проєктом німецького архітектора. Це один із небагатьох довоєнних будинків, що пережили окупацію Кременчука. У ньому діяв підпільний штаб, а згодом — радянська в’язниця. Історична споруда має елементи неоготики й неоренесансу, і, на думку автора петиції, могла б стати культурним об’єктом — простором, кав’ярнею чи музеєм.

Утім, наразі триває демонтаж. Згідно з відкритими джерелами, забудовник не планує будівництва саме на місці будинку — там має бути паркова зона майбутнього ЖК. Автор петиції вважає знесення «необґрунтованим і уникненним».

20 травня петиція зібрала 263 підписи й надійшла на розгляд міської влади.

Що відповіла мерія

У відповіді виконавчого комітету зазначено:

будинок не є пам’яткою , не включений до реєстру об’єктів культурної спадщини та не внесений до Історико-архітектурного опорного плану міста;

, не включений до та міста; забудовник — ТОВ «Гофекс Оптіма» — має право на виконання підготовчих робіт, у межах якого дозволене знесення будівель;

внесення об’єкта до реєстрів та змін до історико-архітектурного плану можливе лише після офіційного визнання його культурною спадщиною.

Таким чином, підстав для зупинки знесення влада не вбачає.

Хронологія боротьби проти знесення

На початку березня кременчуцькі активісти виступили проти знесення забудовниками історичної будівлі у центрі міста.

Наприкінці лютого під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули земельні питання, що виносились на сесію міської ради. Головним серед них було погодження зміни до детального плану території центральної частини міста. Ці зміни передбачають, зокрема, будівництво багатоповерхового житлового будинку на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова.

Як зазначила на засіданні депутатської комісії очільниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко, 3 лютого пройшли громадські обговорення цих змін до детального плану, й жодних зауважень чи пропозицій від учасників не поступило.

Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

Детальніше про забудовника і його зв’язок з народним депутатом Юрієм Шаповаловим читайте ТУТ.