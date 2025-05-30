Під проливним дощем попрощалися з воїном 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Юрієм Кошиком

28 травня, схилившись на коліно, в останню путь провели загиблого захисника України Юрія Кошика, військовослужбовця 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Юрій Васильович Кошик народився у 1998 році в с. Білявинці Тернопільської області. Стрілець-помічник гранатометника, відряджений до 5 штурмової бригади, загинув при виконанні бойового завдання 12 липня 2024 року поблизу села Кліщіївка Бахмутського району, Донецької області. Майже рік він вважався безвісти зниклим.
Віддати шану оборонцю прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, жителі громади. Церемонія прощання розпочалась біля рідної домівки, опісля чин поховання продовжили у церкві Пресвятої Трійці.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України Юрія Кошика.
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