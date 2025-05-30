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Під проливним дощем попрощалися з воїном 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Юрієм Кошиком

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 303

  

Вічна шана полеглому захиснику України

28 травня, схилившись на коліно, в останню путь провели загиблого захисника України Юрія Кошика, військовослужбовця 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Юрій Васильович Кошик народився у 1998 році в с. Білявинці Тернопільської області. Стрілець-помічник гранатометника, відряджений до 5 штурмової бригади, загинув при виконанні бойового завдання 12 липня 2024 року поблизу села Кліщіївка Бахмутського району, Донецької області. Майже рік він вважався безвісти зниклим.

 

Віддати шану оборонцю прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, жителі громади. Церемонія прощання розпочалась біля рідної домівки, опісля чин поховання продовжили у церкві Пресвятої Трійці.

— Життя нашого Героя було коротким, але Юрій залишив по собі хороший слід — ті добрі справи, які він робив для своїх рідних, близьких та друзів. Наш Захисник боровся за те, щоб ми мали мирне майбутнє, за це і віддав найцінніше — своє життя! Під мелодію духового оркестру та з усіма військовими почестями, поховали Героя на місцевому кладовищі села Білявинці, — йдеться у повідомленні Бучацької міської ради.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України Юрія Кошика.

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Автор: Альона Душенко
Теги: воїни світла війна 107 бригада
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