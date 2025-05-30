У Кременчуці на Київській мотоцикліст потрапив у ДТП — соцмережі

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Водій двоколісного отримав травми внаслідок зіткнення з легковиком

30 травня вранці на вулиці Київській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці у спільноті Х.Кременчук. За попередньою інформацією, зіткнулися мотоцикл і легковий автомобіль. Мотоцикліст отримав травми. Інші подробиці наразі уточнюються. Нагадаємо, зранку на вулиці Свіштовській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, в якій постраждала жінка.



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