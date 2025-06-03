У Кременчуці не демонтуватимуть скандальну скульптуру «Незламна»

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 177

У Кременчуці не демонтовуватимуть скульптуру «Незламна» у парку Миру, попри петицію, що набрала необхідну кількість голосів. Відповідь на звернення оприлюднили на сайті міськради.

Авторка петиції, Тетяна Руденко, зазначила, що скульптура викликає «неприємні враження» та є «вульгарною» — через поєднання автомату в руках, відвертої сукні та вінка. На її думку, композиція має «шароварний характер» і знецінює образ української жінки.

У мерії відповіли, що скульптура — це подарунок місту від автора, кременчуцького скульптора Олександра Павловського, зроблений за власні кошти. Там також наголосили, що «Незламна» не є пам’яткою культури, не порушує громадського простору й відображає авторську філософію: поєднання краси та готовності до боротьби.

У відповіді також зазначили, що скульптура викликала активне публічне обговорення — від критики до схвальних оцінок. Зокрема, позитивно про неї відгукнувся архітектор Юліан Чаплінський, який навіть запропонував забрати її до Львова, якщо у Кременчуці вирішать демонтувати.

Скульптура залишиться на своєму місці.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».

Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно. У соцмережах користувачі розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою. На засіданні виконкому 15 травня міський голова Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».