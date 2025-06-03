На Миргородщині в чоловіка вилучили арсенал зброї — поліція відкрила справу

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 82

У будинку знайшли кулемет, обріз, гвинтівку, запали та десятки набоїв

На Полтавщині поліцейські вилучили у жителя Миргородського району цілий арсенал зброї та боєприпасів. Як повідомили у поліції 3 червня, інформацію про незаконне зберігання зброї надали місцеві мешканці.

Під час санкціонованого обшуку в будинку 50-річного чоловіка слідчі та криміналісти знайшли:

пістолет-кулемет Шпагіна,

гвинтівку,

обріз мисливської рушниці,

нарізну вогнепальну зброю,

два запали до ручних гранат,

понад 50 набоїв.

Про це розповів начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк. За його словами, чоловіку вже повідомили про підозру, найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

Слідство триває.

Нагадаємо, що 1 червня на Полтавщині п’яний чоловік стріляв зі зброї у дворі — у нього знайшли гранатомет і кулемет.