На Миргородщині в чоловіка вилучили арсенал зброї — поліція відкрила справу

На Полтавщині поліцейські вилучили у жителя Миргородського району цілий арсенал зброї та боєприпасів. Як повідомили у поліції 3 червня, інформацію про незаконне зберігання зброї надали місцеві мешканці.
Під час санкціонованого обшуку в будинку 50-річного чоловіка слідчі та криміналісти знайшли:
Про це розповів начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк. За його словами, чоловіку вже повідомили про підозру, найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.
Слідство триває.
Нагадаємо, що 1 червня на Полтавщині п’яний чоловік стріляв зі зброї у дворі — у нього знайшли гранатомет і кулемет.
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