Олена Шуляк
Олена Шуляк: Понад 10 тис. українців вже отримали ваучери на безоплатне навчання
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Миргородщині в чоловіка вилучили арсенал зброї — поліція відкрила справу

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 82

У будинку знайшли кулемет, обріз, гвинтівку, запали та десятки набоїв

На Полтавщині поліцейські вилучили у жителя Миргородського району цілий арсенал зброї та боєприпасів. Як повідомили у поліції 3 червня, інформацію про незаконне зберігання зброї надали місцеві мешканці.

Під час санкціонованого обшуку в будинку 50-річного чоловіка слідчі та криміналісти знайшли:

  • пістолет-кулемет Шпагіна,
  • гвинтівку,
  • обріз мисливської рушниці,
  • нарізну вогнепальну зброю,
  • два запали до ручних гранат,
  • понад 50 набоїв.

Про це розповів начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк. За його словами, чоловіку вже повідомили про підозру, найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

Слідство триває.

Нагадаємо, що 1 червня на Полтавщині п’яний чоловік стріляв зі зброї у дворі — у нього знайшли гранатомет і кулемет.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя Миргород
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх