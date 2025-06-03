На Полтавщині п’яний чоловік стріляв зі зброї у дворі — у нього знайшли гранатомет і кулемет

1 червня близько 16.30 у селі Придніпрянське Кобеляцької громади нетверезий чоловік влаштував стрілянину у власному дворі. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили, що 54-річний місцевий мешканець здійснив близько десяти пострілів зі зброї. Дві кулі пошкодили вікна сусіднього будинку.
Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Вилучене скерували на експертизу. Чоловіку вже оголосили про підозру. Йому можуть обрати запобіжний захід — тримання під вартою.
Справу розслідують за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 7 років ув’язнення.
Слідчі встановлюють, звідки в чоловіка така кількість зброї та навіщо він її зберігав.
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