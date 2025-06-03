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Надзвичайні новини

На Полтавщині п’яний чоловік стріляв зі зброї у дворі — у нього знайшли гранатомет і кулемет

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 228

 Пошкодив вікна сусіда, мав вдома арсенал — від гранат до кулемета

1 червня близько 16.30 у селі Придніпрянське Кобеляцької громади нетверезий чоловік влаштував стрілянину у власному дворі. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили, що 54-річний місцевий мешканець здійснив близько десяти пострілів зі зброї. Дві кулі пошкодили вікна сусіднього будинку.

Під час обшуку в господарстві чоловіка поліцейські виявили справжній арсенал:

  • ручний кулемет Калашникова,
  • ручний протитанковий гранатомет і 17 зарядів до нього,
  • два пістолети — ТТ та Стєчкін,
  • понад 6000 набоїв різного калібру,
  • понад 50 ручних гранат.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Вилучене скерували на експертизу. Чоловіку вже оголосили про підозру. Йому можуть обрати запобіжний захід — тримання під вартою.

Справу розслідують за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 7 років ув’язнення.

Слідчі встановлюють, звідки в чоловіка така кількість зброї та навіщо він її зберігав.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина зброя хуліганство Кобеляки
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