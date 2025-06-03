На Полтавщині п’яний чоловік стріляв зі зброї у дворі — у нього знайшли гранатомет і кулемет

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 228

Пошкодив вікна сусіда, мав вдома арсенал — від гранат до кулемета

1 червня близько 16.30 у селі Придніпрянське Кобеляцької громади нетверезий чоловік влаштував стрілянину у власному дворі. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили, що 54-річний місцевий мешканець здійснив близько десяти пострілів зі зброї. Дві кулі пошкодили вікна сусіднього будинку.

Під час обшуку в господарстві чоловіка поліцейські виявили справжній арсенал:

ручний кулемет Калашникова,

ручний протитанковий гранатомет і 17 зарядів до нього,

два пістолети — ТТ та Стєчкін,

понад 6000 набоїв різного калібру,

понад 50 ручних гранат.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Вилучене скерували на експертизу. Чоловіку вже оголосили про підозру. Йому можуть обрати запобіжний захід — тримання під вартою.

Справу розслідують за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 7 років ув’язнення.

Слідчі встановлюють, звідки в чоловіка така кількість зброї та навіщо він її зберігав.