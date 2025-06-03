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Звільнився один з заступників Кременчуцького РТЦК та СП: що відомо

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 390

Відомо, що раніше військовий очолював Козельщинський районний військовий комісаріат, а пізніше обіймав посаду заступника керівника Кременчуцького РТЦК

Заступник начальника — начальник відділення рекрутингу та комплектування Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Кушко звільнився. Про це стало відомо з його декларації перед звільненням, яку він оприлюднив 29 травня. 

Відомо, що раніше військовий очолював Козельщинський районний військовий комісаріат, а пізніше обіймав посаду заступника керівника Кременчуцького РТЦК. 

Що вказано у декларації

У декларації Кушко зазначив земельну ділянку площею 20 соток у селі Лутовинівка Козельщинської громади, яка належить йому з 2022 року. У Кременчуці він проживає в будинку, власницею якого є громадянка Талла Кушко. Земельна ділянка під цим будинком також записана на неї. Дві останні нерухомості належить з 2023 року. 

З транспорту посадовець задекларував легковик Jeep Cherokee 2020 року випуску, який придбав у серпні 2024 року за 231,1 тис. грн.

Доходи Юрія Кушка за з січня по травень склали:

  • 163 938 грн зарплати у Полтавському ОТЦК та СП;
  • 52 436 грн пенсії;
  • 9 796 грн субсидій;
  • 10 000 грн соціальної допомоги від Департаменту соцзахисту населення Кременчука;
  • 6 840 грн інших доходів.

Нагадаємо, за 2024 рік керівник Кременчуцького РТЦК та СП Олександр Мазніцький задекларував 454 тисяч 606 гривень заробітної плати. Також військовий отримав благодійну допомогу та дохід від надання майна в оренду.

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Автор: Телеграф Джерело фото: mod.gov.ua
Теги: ТЦК та СП
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