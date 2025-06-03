Звільнився один з заступників Кременчуцького РТЦК та СП: що відомо

Відомо, що раніше військовий очолював Козельщинський районний військовий комісаріат, а пізніше обіймав посаду заступника керівника Кременчуцького РТЦК
Заступник начальника — начальник відділення рекрутингу та комплектування Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Кушко звільнився. Про це стало відомо з його декларації перед звільненням, яку він оприлюднив 29 травня.
Відомо, що раніше військовий очолював Козельщинський районний військовий комісаріат, а пізніше обіймав посаду заступника керівника Кременчуцького РТЦК.
У декларації Кушко зазначив земельну ділянку площею 20 соток у селі Лутовинівка Козельщинської громади, яка належить йому з 2022 року. У Кременчуці він проживає в будинку, власницею якого є громадянка Талла Кушко. Земельна ділянка під цим будинком також записана на неї. Дві останні нерухомості належить з 2023 року.
З транспорту посадовець задекларував легковик Jeep Cherokee 2020 року випуску, який придбав у серпні 2024 року за 231,1 тис. грн.
Доходи Юрія Кушка за з січня по травень склали:
Нагадаємо, за 2024 рік керівник Кременчуцького РТЦК та СП Олександр Мазніцький задекларував 454 тисяч 606 гривень заробітної плати. Також військовий отримав благодійну допомогу та дохід від надання майна в оренду.
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