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Начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мазніцький задекларував зарплату за 2024 рік

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 375

Також військовий отримав благодійну допомогу та дохід від надання майна в оренду

Керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Мазніцький за 2024 рік заробив 454 тисяч 606 гривень. Також військовий отримав благодійну допомогу та дохід від надання майна в оренду. Про це стало відомо з оприлюдненої ним декларації про доходи. 

Відомо, що розмір благодійної допомоги становить 1600 грн. Її Мазніцький отримав від товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Агрохолдинг 2012» з Хмельницької області. Від цієї ж компанії начальник РТЦК отримав дохід від надання майна в оренду — 16 тисяч 150 грн. 

Нагадаємо, у декларації за 2023 рік з нерухомості підполковник вказав власну земельну ділянку на 20 тисяч м2 у селищі Чемерівці Хмельницької області. Її він отримав у 2018 році. У декларації також вказані 2 квартири його дружини Лілії Мазницької. Житлом площею 59 м² жінка володіє з 2013 року вартістю 245 тисяч гривень. Іншою квартирою площею вже 46,9 м² Лілія Мазницька володіє з 2017 року. Вартість — майже 50 тисяч гривень. 

Олександр Мазніцький задекларував машину BMW X3 2012 року випуску, яку придбав у 2020 році за понад 182 тис. грн.

Додамо, що на посаді начальника Кременчуцького РТЦК та СП Олександр Мазніцький перебуває з осені 2024-го. До нього структуру очолював Мирослав Волков.

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Автор: Телеграф
Теги: ТЦК та СП декларація
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