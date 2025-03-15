На Полтавщині стартувала посівна кампанія — аграрії засіяли вже 2,4 тисячі гектар

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 125

Загалом в області навесні заплановано засіяти понад 557 тисяч гектар ярих зернових і зернобобових

На Полтавщині стартувала посівна кампанія. Аграрії області сіють ранні ярі зернові культури, а також овес і горох. Уже засіяно 2,4 тисячі гектар. Найбільше ячменю — 1,8 тисячі.

Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Загалом до весняного посіву агропідприємства та фермерські господарства регіону запланували 557,3 тис. га ярих зернових і зернобобових. Завдяки сумлінності та відданості наших аграріїв урожай Полтавщини у надійних руках. Вдячні за нелегку працю та високий професіоналізм. Тримаємо продовольчу безпеку, - написав він у своєму Телеграм-каналі.