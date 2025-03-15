Імбирний чай розчиняє пісок у нирках - рецепт

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 107

Для приготування імбирного чаю вам знадобиться:

Натуральний мед;

¼ ч.л. меленої куркуми;

¼ ч.л. меленого імбиру;

1 склянку води.

Залийте порошок куркуми і імбиру окропом, накрийте кришкою і дайте настоятися 15-20 хвилин. Потім процідити чай у чашку.

У імбирний чай можна додати різні добавки - кардамон, гвоздику, корицю. Чай з імбиром добре зігріває і утримує тепло в організмі, бадьорить і дарує енергію. Обов'язково включіть такий чай у свій щоденний раціон!