Імбирний чай розчиняє пісок у нирках - рецепт

Для приготування імбирного чаю вам знадобиться:
Натуральний мед;
¼ ч.л. меленої куркуми;
¼ ч.л. меленого імбиру;
1 склянку води.
Залийте порошок куркуми і імбиру окропом, накрийте кришкою і дайте настоятися 15-20 хвилин. Потім процідити чай у чашку.
У імбирний чай можна додати різні добавки - кардамон, гвоздику, корицю. Чай з імбиром добре зігріває і утримує тепло в організмі, бадьорить і дарує енергію. Обов'язково включіть такий чай у свій щоденний раціон!
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