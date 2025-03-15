Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтави затримала чоловіка, який вбив співмешканку, а її труп залишив у квартирі на понад два місяці

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 460

 

У грудні минулого року під час спільного застілля чоловік завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй співмешканці

Поліція Полтави затримала чоловіка, причетного до вбивства співмешканки. Після вбивства фігурант у власній квартирі сховав тіло жінки, яке пролежало там понад два місяці. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області.

Про вбивство жінка стало відомо після того, як жителі села Супрунівка 13 березня повідомили відділ № 2 Полтавського райуправління поліції, що з однієї з квартир будинку розповсюджується неприємний запах, схожий на трупний. Отримавши інформацію, на місце події прибули дільничні офіцери поліції, які виявили у квартирі мертву жінку. Дільничні встановили, що дана квартира належить місцевому 55-річному чоловікові. На місце події викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

— Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що в грудні 2024 року під час спільного дозвілля місцевий житель завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй співмешканці 1976 року народження. Тіло мертвої жінки пролежало в квартирі понад два місяці. Фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив начальник відділу № 2 Полтавського райуправління поліції Віктор Гончарук.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні минулого року Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Кременчуцького району, який був засуджений на 12 років за умисне вбивство своєї матері. У суді було доведено, що він під час конфлікту вдарив матір обухом сокири по голові. Коли жінка впала на підлогу, чоловік побив її, обмотав шию шматком тканини й задушив. Після цього він вкинув тіло в колодязь на подвір'ї та засипав його одягом і сміттям, намагаючись приховати злочин. Убита — Зореслава Довгаль, проходила службу у військовій частині 1546 (107 реактивна бригада). У жінки залишилася мати, брат, двоє дітей та троє онуків. Їй було 48 років, а її сину Кирилу на момент убивства — 25. Усе це сталося у селі Садки, що неподалік Кременчука.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: поліція Полтавщини вбивство Полтава труп
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх