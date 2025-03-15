Поліція Полтави затримала чоловіка, який вбив співмешканку, а її труп залишив у квартирі на понад два місяці

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 460

Поліція Полтави затримала чоловіка, причетного до вбивства співмешканки. Після вбивства фігурант у власній квартирі сховав тіло жінки, яке пролежало там понад два місяці. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області.

Про вбивство жінка стало відомо після того, як жителі села Супрунівка 13 березня повідомили відділ № 2 Полтавського райуправління поліції, що з однієї з квартир будинку розповсюджується неприємний запах, схожий на трупний. Отримавши інформацію, на місце події прибули дільничні офіцери поліції, які виявили у квартирі мертву жінку. Дільничні встановили, що дана квартира належить місцевому 55-річному чоловікові. На місце події викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

— Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що в грудні 2024 року під час спільного дозвілля місцевий житель завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй співмешканці 1976 року народження. Тіло мертвої жінки пролежало в квартирі понад два місяці. Фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив начальник відділу № 2 Полтавського райуправління поліції Віктор Гончарук.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні минулого року Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Кременчуцького району, який був засуджений на 12 років за умисне вбивство своєї матері. У суді було доведено, що він під час конфлікту вдарив матір обухом сокири по голові. Коли жінка впала на підлогу, чоловік побив її, обмотав шию шматком тканини й задушив. Після цього він вкинув тіло в колодязь на подвір'ї та засипав його одягом і сміттям, намагаючись приховати злочин. Убита — Зореслава Довгаль, проходила службу у військовій частині 1546 (107 реактивна бригада). У жінки залишилася мати, брат, двоє дітей та троє онуків. Їй було 48 років, а її сину Кирилу на момент убивства — 25. Усе це сталося у селі Садки, що неподалік Кременчука.