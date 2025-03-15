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Зеленський нагородив працівника ДСНС з Полтавщини орденом «За мужність»

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 250

Рятувальник, зокрема, працював на передовій

Старший помічник начальника зміни відділу чергової зміни оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області Ігор Коробка отримав орден «За мужність». Нагороду вручав глава держави Володимир Зеленський. Про це повідомили у ДСНС 14 березня. 

 

— Він й завжди на передовій, безстрашно ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, рятує життя та підтримує людей у найскладніші моменти. Його професіоналізм, відданість справі та незламна мужність є прикладом для кожного, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуці родинам загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди.


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Автор: Телеграф Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС орден «За мужність»
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