Приміщення стоматполіклініки у Кременчуці здали в оренду: на аукціон вийшов лише один учасник

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 405

Приміщення колишньої стоматологічної клініки, що розташоване на вулиці Троїцькій, 2, здали в оренду через аукціон. Переможцем стала єдина компанія, яка подала заявку. Про це стало відомо з системи Prozorro.Sale.

Комунальне майно на набережній біля Дніпра, навпроти острівця «Фантазія», має площу 1008,9 м² і складається з двох частин:

675,1 м² на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку;

333,8 м² у підвалі того ж будинку.

Стартова ціна оренди складала 96 тис. 788 грн, а підсумкова — 97 тис. 788 грн на місяць без ПДВ. Аукціон відбувся на майданчику ТОВ «Українська Універсальна Біржа», крок підвищення становив 968 грн. Розмір гарантійного внеску склав 152 тис. 747 гривень.

Ім’я переможця не розголошується. Водночас додамо, що торік журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з’ясували, що колишній рентгенкабінет стоматполіклініки, що розташований поруч на вулиці Троїцькій, 2-А, здали в оренду помічниці кременчуцького депутата Геннадія Іваняна, жінка отримала і право викупу нерухомості.

Це не перший випадок, коли комунальне майно буквально за кілька місяців «відходить» за копійки у приватну власність. Схема була однакова: конкурс оренди, після якого підприємець прохає виконком надати дозвіл на невід'ємні поліпшення (по суті ремонт, аби вести власний бізнес). Якщо дозвіл надано та сума вкладень становить понад 25% від ринкової вартості майна, то наступний крок — приватизація комунального майна. Вже у квітні цьогоріч Верховна Рада скасувала схему «невід’ємних поліпшень», через яку Кременчук втратив десятки об’єктів.

Як нищили мережу комунальних стоматполіклінік у Кременчуці

Нагадаємо, що у 2018 році кременчуцька влада ухвалила рішення про знищення мережі комунальних стоматологічних поліклінік.

Запропонували закрити три з них: поліклініку № 2 на Молодіжному, № 3 в центрі на набережній, та Крюківське відділення. Названа владою причина — утримання приміщень обходиться дорого.

Ми публікували раніше, що за версією «Телеграфа», вся ця метушня з реорганізацією стоматологічних поліклінік затіяна, щоб просто звільнити їх приміщення. А ключове приміщення, через яке почалася метушня — це приміщення стоматполіклініки № 3. Воно розташоване на набережній, у сквері «Фантазія», вікна на Дніпро. Поліклініка займала весь перший поверх 4-під'їзного житлового будинку. А поруч із нею у скромному будиночку був розташований рентгенологічний кабінет. Це саме те, що зараз пішло в оренду та на «поліпшенні». Також ми публікували матеріал «Навіщо закривають три стоматполіклініки? «Комусь знадобилось якесь приміщення».

У 2018-му кременчужани прохали Міністерство охорони здоров’я врятувати кременчуцькі стоматполіклініки.

Раніше ми публікували, що стоматологи розповіли, як їх звільняють з комунальних стоматполіклінік.

Тоді у приміщення колишньої стоматполіклініки »переселили» вузькопрофільних спеціалістів 1-ї поліклініки. Тепер їх »виселяють» до Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського. Працівники стверджують, що у них є два тижні, аби звільнити приміщення.

Нагадаємо, 30 травня 2024 року міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому розповів, що приміщення поліклініки можуть віддати на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету.

Ще раніше, 28 травня, під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».

Зазначимо, що «Кременчуцький Телеграф» присвятив цілу серію розслідувань щодо приватизацій комунального майна у Кременчуці.