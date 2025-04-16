Верховна Рада скасувала схему «невід’ємних поліпшень», через яку Кременчук втратив десятки об’єктів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 758

Верховна Рада України 243 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 12230, який скасовує механізм викупу комунального майна орендарями без аукціону. Йдеться про так звану схему «невід’ємних поліпшень», коли орендар міг придбати об’єкт напряму, якщо доводив, що вклав у нього щонайменше 25% від ринкової вартості.

Авторка закону — очільниця парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона заявила, що документ «значно ускладнить дерибан комунальної власності на місцях, особливо у великих містах».

Згідно з пояснювальною запискою, з 2019 по серпень 2024 року у 25 містах України, зокрема у Кременчуці, було приватизовано 732 об’єкти на 945 млн грн за цією схемою. Оскільки на аукціонах середнє підвищення ціни становить 61,7%, міста втратили щонайменше 583 млн грн потенційних доходів.

Найгірше — оцінку об’єкта і зроблених поліпшень замовляв сам орендар, що відкривало простір для маніпуляцій і заниження вартості.

Тепер комунальне майно продаватимуть виключно через електронні аукціони. В орендаря залишиться переважне право викупу, але тільки за тією ж найвищою ціною, яку запропонує хтось інший на торгах. Порядок реалізації цього права встановить Кабмін.

Що це означає для Кременчука: у місті активно користувалися цією схемою. Так у приватні руки перейшли приміщення колишньої бібліотеки, аптеки, гуртожитку, «Евріки», рентгенкабінету біля стоматполіклініки та інші топові об’єкти в центрі міста. Серію публікацій «Кременчуцького Телеграфа» про приватизацію комунального майна за копійки можна почитати тут.

Закон передбачає перехідний період на рік — проте орендарі, які вже почали процедуру викупу, зможуть її завершити.