На Полтавщині проти сказу імунізуватимуть диких тварин: розкладатимуть брикети з вакциною

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 136

Від початку року в області продовжують фіксувати випадки захворювання на сказ у домашніх тварин

З наступного тижня на Полтавщині фахівці Держпродспоживслужби почнуть розкладати брикети з вакциною для зниження рівня захворюваності тварин на сказ. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Із 22 квітня спеціальну вакцину розкладатимуть на території мисливських угідь області, окрім населених пунктів, боліт, водоймищ, авто- та залізничних шляхів і місць проведення польових робіт.

Зовні вакцина схожа на невеликі брикети із запахом м’ясо-кісткового борошна, всередині яких знаходиться капсула з вакциною. Такий запах приваблює лисиць, єнотовидних собак та інших хижаків. Вакцина є безпечною для людей, домашніх тварин і довкілля.

Разом з тим фахівці Держпродспоживслужби закликають громадян не чіпати та не переносити в інше місце принаду з вакциною.

Нагадаємо, на початку року на Полтавщині ветеринари зафіксували сказ у кота.