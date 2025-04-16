На Полтавщині проти сказу імунізуватимуть диких тварин: розкладатимуть брикети з вакциною

З наступного тижня на Полтавщині фахівці Держпродспоживслужби почнуть розкладати брикети з вакциною для зниження рівня захворюваності тварин на сказ. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Із 22 квітня спеціальну вакцину розкладатимуть на території мисливських угідь області, окрім населених пунктів, боліт, водоймищ, авто- та залізничних шляхів і місць проведення польових робіт.
Зовні вакцина схожа на невеликі брикети із запахом м’ясо-кісткового борошна, всередині яких знаходиться капсула з вакциною. Такий запах приваблює лисиць, єнотовидних собак та інших хижаків. Вакцина є безпечною для людей, домашніх тварин і довкілля.
Разом з тим фахівці Держпродспоживслужби закликають громадян не чіпати та не переносити в інше місце принаду з вакциною.
Нагадаємо, на початку року на Полтавщині ветеринари зафіксували сказ у кота.
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