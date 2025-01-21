На Полтавщині у кота виявили сказ: у карантинній зоні на два місяці ввели обмеження

В одному з сіл Білоцерківської громади на Полтавщині у кота виявили сказ. Про це інформують у пресслужбі громади.
Відомо, що кіт поводив себе агресивно та покусав місцевого мешканця. Минулого тижня у громаді запровадили карантинні обмеження на 60 діб та визначили загрозливу 10-кілометрову зону в межах сіл Білоцерківської та сусідньої Великобагачанської громади.
Місцевих мешканців та власників домашніх тварин закликають не ігнорувати заходи профілактики від сказу та своєчасно вакцинувати домашніх улюбленців.
Нагадаємо, наприкінці минулого року в Оржицькій громаді безпритульний кіт зі сказом покусав людину.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.