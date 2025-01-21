Виконавчий директор Глобинської міської лікарні Сінаюк звільнився і подав декларацію про доходи: що вказав

20 січня колишній виконавчий директор Глобинської міської лікарні Яків Сінаюк подав декларацію про доходи за майже весь 2024 рік. Саме звільнення посадовця відбулось на початку грудня. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.
У декларації ексдиректор вказує інформацію за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями — це з 1 січня по 9 грудня 2024 року. Яків Сінаюк вказав нерухомість та доходи. За звітний період чоловік задекларував квартиру у Кременчуці, у якій має частку, та заробітну плату у розмірі 580 тисяч 214 гривень.
Нагадаємо, 28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського затримали на підставі підозри у хабарництві з підрядником, що займався облаштуванням укриття в медзакладі. Робоча група «Прозорість та підзвітність» провела аудит у Глобинській міській лікарні й встановила, що сума збитків внаслідок махінацій між замовником та підрядником склала майже 6 мільйоні гривень.
У своїх дописах в соцмережах Яків Синаюк неодноразово звинувачував керівництво Глобинської лікарні у корупції.
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