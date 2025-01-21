Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Виконавчий директор Глобинської міської лікарні Сінаюк звільнився і подав декларацію про доходи: що вказав

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 190

Яків Сінаюк вказав нерухомість та доходи

20 січня колишній виконавчий директор Глобинської міської лікарні Яків Сінаюк подав декларацію про доходи за майже весь 2024 рік. Саме звільнення посадовця відбулось на початку грудня. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій. 

У декларації ексдиректор вказує інформацію за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями — це з 1 січня по 9 грудня 2024 року. Яків Сінаюк вказав нерухомість та доходи. За звітний період чоловік задекларував квартиру у Кременчуці, у якій має частку, та заробітну плату у розмірі 580 тисяч 214 гривень.

Нагадаємо, 28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського затримали на підставі підозри у хабарництві з підрядником, що займався облаштуванням укриття в медзакладі. Робоча група «Прозорість та підзвітність» провела аудит у Глобинській міській лікарні й встановила, що сума збитків внаслідок махінацій між замовником та підрядником склала майже 6 мільйоні гривень.

У своїх дописах в соцмережах Яків Синаюк неодноразово звинувачував керівництво Глобинської лікарні у корупції.

ПО ТЕМІ:

У Глобиному призупинили розгляд судової справи щодо директора міської лікарні: яка причина

0
Автор: Телеграф Джерело фото: Facebook-сторінка Яків Сінаюк
Теги: Глобино Глобинська міська лікарня декларація кадрові зміни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх