Виконавчий директор Глобинської міської лікарні Сінаюк звільнився і подав декларацію про доходи: що вказав

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20 січня колишній виконавчий директор Глобинської міської лікарні Яків Сінаюк подав декларацію про доходи за майже весь 2024 рік. Саме звільнення посадовця відбулось на початку грудня. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

У декларації ексдиректор вказує інформацію за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями — це з 1 січня по 9 грудня 2024 року. Яків Сінаюк вказав нерухомість та доходи. За звітний період чоловік задекларував квартиру у Кременчуці, у якій має частку, та заробітну плату у розмірі 580 тисяч 214 гривень.

Нагадаємо, 28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського затримали на підставі підозри у хабарництві з підрядником, що займався облаштуванням укриття в медзакладі. Робоча група «Прозорість та підзвітність» провела аудит у Глобинській міській лікарні й встановила, що сума збитків внаслідок махінацій між замовником та підрядником склала майже 6 мільйоні гривень.

У своїх дописах в соцмережах Яків Синаюк неодноразово звинувачував керівництво Глобинської лікарні у корупції.