Кременчуківця судитимуть за хибне повідомлення про грабіж

19-річний житель Кременчука відповідатиме перед судом за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення грабежу та надання неправдивих свідчень, щоб приховати розтрату грошей. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.
У грудні 2024 року юнак, перебуваючи на вулиці Івана Приходька у Кременчуці, викликав поліцію з неправдивим повідомленням про нібито скоєний проти нього грабіж. Це він зробив, щоб приховати від родини факт розтрати грошових коштів на власні потреби.
Допитаний як потерпілий, юнак надав слідчому завідомо неправдиві свідчення про обставини злочину, включаючи обвинувачення іншої особи у тяжкому злочині.
Відеозаписи з камер зовнішнього спостереження показали, що злочин проти юнака не скоювався.
Юнака звинувачують у:
Нагадаємо, що чоловіків, які торік у Кременчуці пограбували військового, засудили на 7 років за ґратами.
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