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Кременчуківця судитимуть за хибне повідомлення про грабіж

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 85

 Юнак намагався приховати розтрату грошей

19-річний житель Кременчука відповідатиме перед судом за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення грабежу та надання неправдивих свідчень, щоб приховати розтрату грошей. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

Що сталося

У грудні 2024 року юнак, перебуваючи на вулиці Івана Приходька у Кременчуці, викликав поліцію з неправдивим повідомленням про нібито скоєний проти нього грабіж. Це він зробив, щоб приховати від родини факт розтрати грошових коштів на власні потреби.

Допитаний як потерпілий, юнак надав слідчому завідомо неправдиві свідчення про обставини злочину, включаючи обвинувачення іншої особи у тяжкому злочині.

Результати розслідування

Відеозаписи з камер зовнішнього спостереження показали, що злочин проти юнака не скоювався.

Що загрожує обвинуваченому

Юнака звинувачують у:

  • завідомо неправдивому повідомленні про вчинення тяжкого злочину (ч. 2 ст. 383 КК України), що передбачає до 5 років позбавлення волі;
  • наданні неправдивих свідчень потерпілого (ч. 2 ст. 384 КК України), що передбачає до 5 років обмеженням або позбавленням волі.

Нагадаємо, що чоловіків, які торік у Кременчуці пограбували військового, засудили на 7 років за ґратами.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: sobitie.com.ua
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура хибний виклик грабіж суд
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