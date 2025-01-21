Директор Жовтневого спиртзаводу на Полтавщині ухилявся від сплати податків: за майже 4 роки завод заборгував 2,5 млрд грн

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 256

На Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили директора Жовтневого спиртзаводу у Карлівці, який не сплатив майже 2,5 мільярда гривень податків. Про це інформують у пресслужбі ДБР.

Відомо, що податки підприємство не сплачувало упродовж 2020-2023 років.

За даними СБУ, керівник заводу продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, а за нього податки сплачувати не потрібно.

Під час обшуків на підприємстві правоохоронці знайшли фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Посадовцеві повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Наразі триває розслідування, аби правоохоронці могли встановити усіх причетних до цього осіб. Обшуки проводять за місцем роботи та проживання керівника заводу, а також інших можливих фігурантів.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині БЕБівці викрили підприємця, який за 2 роки не сплатив 40 млн грн податку.