На Полтавщині БЕБівці викрили підприємця, який за 2 роки не сплатив 40 млн грн податку

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 164

На Полтавщині фахівці Бюро економічної безпеки викрили компанію, яка упродовж 2 років не сплачувала податки за оптову торгівлю продуктами харчування. Про це інформують у пресслужбі установи.

Як повідомляють правоохоронці, у цей час службова особа підприємства відображала в податковій та бухгалтерській звітностях операції з суб’єктами господарської діяльності з ознаками «ризиковості». Таким чином до бюджету не надійшло понад 40 млн грн податку на додану вартість.

Наразі цій особі вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів).

Несплачений перед державою податок у розмірі 40,1 млн грн уже відшкодували у повному обсязі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконну торгівлю електронними сигаретами: одного зловмисника вже засудили, інший — чекає на суд.