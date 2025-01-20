Вночі над Полтавщиною збивали дрони

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 9

Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Полтавщину та інші області України. ППО збила 93 дрони

У ніч на 20 січня над Полтавщиною протиповітряна оборона збивала безпілотники. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росія атакувала 141-м ударним БпЛА із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також застосувала балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області по Сумщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.00 підтверджене збиття 93-х безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. 47 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них — полетіли у РФ.

Нагадаємо, що вчора ввечері кременчужани чули вибухи.