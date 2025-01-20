На фасаді Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» відкрили дві меморіальні дошки загиблим випускникам

Днями на фасаді Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок загиблим випускникам — Олександру Лабунському та Антону Левчуку. Про це повідомляють на сторінці ліцею у соцмережах.
На урочистому заході були присутні учні та педагоги ліцею, рідні полеглих воїнів, військовослужбовці.
Солдат Олександр Лабунський закінчив ліцей у 1991 році. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів, працюючи у Польщі. У перші дні повернувся до України та пішов до Кременчуцького РТЦК та СП, звідки його й зарахували на службу.
У жовтні 2023 року Олександр потрапив під артобстріл та загинув поблизу села Калинове Куп’янського району Харківської області. У Кременчуці із загиблим бійцем попрощалися 19 жовтня 2023 року.
Олександр Лабунський був удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня посмертно, який у червні минулого року передали його рідним.
Молодший сержант Антон Левчук — випускник ліцею 2008 року. Після навчання у ліцеї здобув професію дизайнера, працював архітектором. На військову службу чоловіка призвали у березні 2022 року, опанував спеціальність військового медика.
Улітку 2023 року Антон під час артобстрілу рятував побратима, проте зазнав поранень і сам. Із отриманими осколковими пораненнями чоловік потрапив до шпиталю, де 17 серпня 2023 помер. Попрощалися із бійцем у Кременчуці 22 серпня 2023 року.
Нагадаємо, невдовзі у Кременчуці з’являться ще дві меморіальні дошки загиблим бійцям — Олексієві Вавелюку та Валерію Нетудихатці.
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