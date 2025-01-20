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На фасаді Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» відкрили дві меморіальні дошки загиблим випускникам

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 245

 

Солдат Олександр Лабунський закінчив школу у 1991 році, а молодший сержант Антон Левчук у 2008 році

Днями на фасаді Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок загиблим випускникам — Олександру Лабунському та Антону Левчуку. Про це повідомляють на сторінці ліцею у соцмережах.

На урочистому заході були присутні учні та педагоги ліцею, рідні полеглих воїнів, військовослужбовці.

 

Солдат Олександр Лабунський закінчив ліцей у 1991 році. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів, працюючи у Польщі. У перші дні повернувся до України та пішов до Кременчуцького РТЦК та СП, звідки його й зарахували на службу.

У жовтні 2023 року Олександр потрапив під артобстріл та загинув поблизу села Калинове Куп’янського району Харківської області. У Кременчуці із загиблим бійцем попрощалися 19 жовтня 2023 року.

Повернувся з Польщі, аби піти воювати: у Кременчуці попрощалися з Олександром Лабунським

Олександр Лабунський був удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня посмертно, який у червні минулого року передали його рідним.

Молодший сержант Антон Левчук — випускник ліцею 2008 року. Після навчання у ліцеї здобув професію дизайнера, працював архітектором. На військову службу чоловіка призвали у березні 2022 року, опанував спеціальність військового медика. 

Улітку 2023 року Антон під час артобстрілу рятував побратима, проте зазнав поранень і сам. Із отриманими осколковими пораненнями чоловік потрапив до шпиталю, де 17 серпня 2023 помер. Попрощалися із бійцем у Кременчуці 22 серпня 2023 року.

Нагадаємо, невдовзі у Кременчуці з’являться ще дві меморіальні дошки загиблим бійцям — Олексієві Вавелюку та Валерію Нетудихатці.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький ліцей №6
Теги: меморіальна дошка ліцей №6 випускники загиблі війна воїни світла
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