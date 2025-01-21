Волонтери просять про допомогу на заправку автівок для військових

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 167

Кременчуцька волонтерка Людмила Середа звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти грошима на заправку автівок, які їдуть з Німеччини на донецький напрямок.

— На весь шлях нам потрібно чотири заправки для чотирьох автівок, які дуже чекають військові, що несуть службу на донецькому напрямку. Дуже просимо про допомогу й підтримку, — написала пані Людмила.

Вона також зазначила, що для військових 116 бригади ТРО придбали лафет, якій також везуть з Німеччини.

Карти для допомоги:

Монобанк ЗСУ 5375411513259163

ПриватБанк ЗСУ 4731219658507078