Волонтери просять про допомогу на заправку автівок для військових

Кременчуцька волонтерка Людмила Середа звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти грошима на заправку автівок, які їдуть з Німеччини на донецький напрямок.
Вона також зазначила, що для військових 116 бригади ТРО придбали лафет, якій також везуть з Німеччини.
Карти для допомоги:
Монобанк ЗСУ 5375411513259163
ПриватБанк ЗСУ 4731219658507078
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.