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Шестеро жінок з Кременчуцького району отримали звання «Мати-героїня»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 76

Разом зі званням передбачена і державна одноразова грошова допомога

Шість жінок з кількох громад Кременчуцького району отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ президента підписано 9 травня, повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.

Нагороду присвоїли:

  • Любові Авраменко зі Степового, Глобинська громада — мама п’ятьох дітей;
  • Катерині Зданевич з Оболоні, Оболонська громада — мама шістьох;
  • Світлані Кухарик із Харченок, Козельщинська громада — виховала сімох дітей;
  • Ларисі Матвіїв із Нової Галещини, Новогалещинська громада — мама п’яти;
  • Марії Пеньорі з Градизька — мама п’ятьох;
  • Наталії Феркаляк із Градизька — також мати п’яти дітей.

Разом зі званням передбачена і державна одноразова грошова допомога, йдеться у повідомленні.

Додамо, що звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, які народили, (або всиновили) та виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку, створивши умови для їх розвитку, навчання і виховання.

Нагадаємо, на початку травня Кременчук висунув кандидатуру місцевої жительки, 47-річної Оксани Каргіної, для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». У шлюбі із чоловіком Оксана народила та виховує п’ятьох дітей, двоє з яких наразі неповнолітні. Минулого тижня комісія при виконавчому комітеті міськради одноголосно погодила кандидатуру жінки на присвоєння цього звання.

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Автор: Телеграф
Теги: мати-героїня
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