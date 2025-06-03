Шестеро жінок з Кременчуцького району отримали звання «Мати-героїня»

Шість жінок з кількох громад Кременчуцького району отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ президента підписано 9 травня, повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.
Нагороду присвоїли:
Разом зі званням передбачена і державна одноразова грошова допомога, йдеться у повідомленні.
Додамо, що звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, які народили, (або всиновили) та виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку, створивши умови для їх розвитку, навчання і виховання.
Нагадаємо, на початку травня Кременчук висунув кандидатуру місцевої жительки, 47-річної Оксани Каргіної, для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». У шлюбі із чоловіком Оксана народила та виховує п’ятьох дітей, двоє з яких наразі неповнолітні. Минулого тижня комісія при виконавчому комітеті міськради одноголосно погодила кандидатуру жінки на присвоєння цього звання.
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