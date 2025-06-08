Якою буде погода в Кременчуці у понеділок, 9 червня

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Завтра спека не відступить, втім у вівторок вже будуть комфортні +23°C

У понеділок, 9 червня, в Кременчуці буде майже так само жарко, як і сьогодні. Проте, ближче до середини дня на небі з’являться хмари й стане трішечки легше. Похмура погода протримається до вечора, але опадів не прогнозують.

За даними сайтів прогнозу погоди, температура повітря у ніч на понеділок буде поступового знижуватися +22°C до +20°C, а вранці опуститься до +18°C. Вдень прогнозують підвищення температури до +30°C, що трішечки менше, ніж було сьогодні. Вітер очікується південно-західний, швидкість вітру – 1,4 – 2,8 м/с.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що червень на Полтавщині буде спекотним - прогнозують температуру до +32°C.

Ми також повідомляли, що цьогоріч у Кременчуці працюватимуть 10 рятувальних постів на місцевих пляжах. Де саме, можна подивитися в публікації.