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Лагідна українізація: «згідний» чи «згодний»: як правильно? 

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 97

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Даємо відповідь на розповсюджене запитання щодо коректного вживання слів «згідний» та «згодний».

До редакції надійшов лист однієї з читачок із запитанням: «Як правильно говорити: я згОдна з вами чи згІдна? А може, правильно і так, і так?».

Зауважуємо, що обидва варіанти є допустимими, але є певні правила вживання.

«Якщо ми даємо згоду, то можемо вживати обидва варіанти: згОдний і згІдний. Наприклад: «Батько згодний (або згІдний) віддати свою доньку за Андрія».

Коли йдеться про відповідність до чогось, бажано вживати форми з «і» — 'згІдний', 'згІдна'. Наприклад: «ЗгІдна з оригіналом копія», «ЗгІдна з наказом дія».

А ось згОдний і згОдна треба використовувати зі значенням солідарності з кимось. Наприклад: «Я цілком згОдний з друзями (так само вважаю)».

Отже, «згІдний» і «згІдна» вказують на відповідність чому-небудь, тоді як «згОдний» і «згОдна» виражають солідарність із кимось. Однак, коли ми висловлюємо свою згоду, обидва варіанти вважаються правильними.

«Дзвонити» чи «телефонувати»? Є єдина правильна відповідь

Друзі, ми одне одному телефонуємо чи дзвонимо? Друзям ми телефонуємо. До речі, форма доконаного виду (що зробити?) — потелефонувати. А ще є розмовний варіант — зателефонувати.

 Також можна сказати «дзвонимо», але основне значення «дзвонити» полягає в отриманні звуків шляхом ударів у дзвін. Отже, відносно друзів варто вживати термін «телефонувати», а не «дзвонити».

Мати чи матір?

Іменники мати і матір — форми одного слова. Усе дуже просто.

Мати — це тільки форма називного відмінка (хто?), а матір — рідше - називного, а частіше - знахідного відмінка (кого?).

Наприклад: На картині ми бачимо (кого?) матір (Зн. в.). Малого Ісуса тримає на руках (хто?) мати (Н. в.)

Квиток чи білет? 

Білет – картка з питаннями для тих, хто складає іспит або залік; цінні папери. Приклад вживання: «Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв із купи білет і читаю» (Олесь Донченко)

Квиток – документ, який засвідчує належність до організації; куплена картка, що дає право проїзду, відвідання музею тощо. Приклад вживання: «Кур'єр… приніс нам три квитки до театру» (Олесь Досвітній)

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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Автор: Мирослава Українська
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