Правоохоронці попереджають про кримінальну відповідальність за користування підробленими документами на авто

Кіберполіція викриває масштабні організовані групи, які пропонують в інтернеті свої «послуги» й виготовляють та продають підроблені посвідчення водія та документи на автомобілі

В інтернеті та месенджерах регулярно з’являються пропозиції «допомоги» з оформленням посвідчення водія, документів на транспортні засоби, номерних знаків чи інших послуг, які насправді надають тільки сервісні центри МВС.

Такі «послуги без черг та іспитів» — це не альтернатива державному сервісу, а протиправна діяльність. Вона тягне за собою кримінальну відповідальність як для виконавців, так і для тих, хто потім використовує підроблені документи.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України та ГСЦ МВС

Протиправна діяльність правопорушників не залишається непоміченою

Поліція системно викриває як організаторів незаконних схем із виготовлення та збуту підроблених документів, так і осіб, які свідомо користуються такими «послугами». Правоохоронці документують протиправну діяльність у соціальних мережах, месенджерах і на торгівельних онлайн-майданчиках, фіксують переписку та фінансові операції, вилучають комп’ютерну техніку, підроблені бланки й готові фальшиві документи.

Так, у практиці кіберполіції вже є судові вироки щодо осіб, які через месенджер Telegram передавали свої персональні дані «посередникам», отримували підроблені посвідчення водія та згодом пред’являли їх поліцейським. У таких випадках суди визнавали фігурантів винними у використанні фальшивих документів і навіть пособництві підробленню. За результатами розгляду справ порушникам призначали штрафи, конфісковували підроблені посвідчення, а також стягували витрати на проведення експертиз.

Водночас правоохоронці викривають і масштабні організовані групи, які системно виготовляють та продають підроблені документи через анонімні акаунти в соцмережах.

Зокрема, було задокументовано діяльність угруповання, яке пропонувало фальшиві водійські посвідчення, технічні паспорти та документи для розмитнення транспорту. Під час десятків обшуків вилучали принтери, ламінатори, голографічні елементи, сотні бланків і готових підроблених документів. Тоді фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Нині кримінальне провадження скероване до суду з перспективою реального позбавлення волі.

Кіберполіція наголошує: купівля або використання підроблених офіційних документів неминуче тягнуть за собою кримінальну відповідальність для організаторів схем та їхніх клієнтів.



Чому відповідальність несуть не лише «продавці», а й «покупці»



— Використання підроблених документів — це не «помилка» і не «незнання», адже людина свідомо звертається до сторонніх осіб, передає свої дані, отримує документ поза встановленою процедурою та користується ним , — йдеться в повідомленні.

У департаменті кіберполіції наголошують, що окрім юридичних ризиків для «замовників», водії з підробленими документами створюють небезпеку і для інших учасників дорожнього руху та стають частиною тіньових схем, у яких часто задіяні організовані злочинні групи.



Легальний шлях — простіший і безпечний

Сервісні центри МВС України надають повний перелік офіційних послуг: від складання іспитів і отримання посвідчення водія до реєстрації транспортних засобів і видачі номерних знаків. Усі процедури чітко регламентовані та передбачають перевірку даних у державних реєстрах.



— Будь-які «альтернативні» пропозиції в інтернеті — це завжди ризик втратити гроші, дані та опинитися в статусі фігуранта кримінального провадження , — пояснюють правоохоронці.



Поліція фіксує, аналізує та документує діяльність осіб, які пропонують підроблені документи під виглядом «допомоги». Цифрові сліди та фінансові транзакції рано чи пізно стають доказами у кримінальних провадженнях.

Головний сервісний центр МВС України та Кіберполіція закликають громадян користуватися виключно офіційними сервісами та не довіряти персональні дані незнайомцям з інтернету.

Детальна інформація з покроковим алгоритмом дій розміщена на сайті ГСЦ МВС у розділі Послуги .

Помітили шахрайський контент — зверніться до Кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Фейсбук та Інстаграм . Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію можна знайти на сайті .

