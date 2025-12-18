Хокейний клуб «Кременчук» розгромив «Шторм»

17 грудня хокейний клуб «Кременчук» упевнено обіграв «Шторм» у матчі чемпіонату України. Зустріч завершилася з рахунком 10:3 на користь кременчуцької команди. Про це повідомила пресслужба клубу.
Героєм поєдинку став Гліб Крівошапкін, який п’ять разів відзначився закинутими шайбами у воротах суперника.
Дубль у матчі оформив капітан команди Віталій Лялька. Також голи на рахунку Єгора Безуглого, Богдана Середницького та В’ячеслава Андрущенка.
Кременчуцька команда продемонструвала високі швидкості, організовану гру та впевнене завершення атак.
Шайби: 1:0 - Лялька (Матусевич, Андрющенко), 01:02, 2:0 - Крівошапкін (Брага, Піддубний), 05:05, 3:0 - Крівошапкін (Небоян, Піддубний), 15:14, 4:0 - Середницький (Брага, Попережай, більш.), 28:31, 4:1 - Пономарьов (Щербак, Стоцький), 33:36, 5:1 - Крівошапкін (Брага, Матусевич, більш.), 35:49, 5:2 - Кругляков (Ратушний, Куцевич), 38:10, 6:2 - Безуглий (Середницький, Матусевич), 38:30, 7:2 - Лялька (Безуглий, Матусевич), 49:50, 8:2 - Андрущенко (Матусевич), 51:50, 8:3 - Ратушний (Портной), 55:50, 9:3 - Крівошапкін (менш.), 59:05, 10:3 - Крівошапкін (Геворкян, менш.).
Наступний матч ХК «Кременчук» проведе 20 грудня в Києві, де зіграє проти команди «Крижинка Кепіталз».
