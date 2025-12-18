{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Кременчук

Хокейний клуб «Кременчук» розгромив «Шторм»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 149

Гліб Крівошапкін закинув п’ять шайб

17 грудня хокейний клуб «Кременчук» упевнено обіграв «Шторм» у матчі чемпіонату України. Зустріч завершилася з рахунком 10:3 на користь кременчуцької команди. Про це повідомила пресслужба клубу.

Героєм поєдинку став Гліб Крівошапкін, який п’ять разів відзначився закинутими шайбами у воротах суперника.

Дубль у матчі оформив капітан команди Віталій Лялька. Також голи на рахунку Єгора Безуглого, Богдана Середницького та В’ячеслава Андрущенка.

Кременчуцька команда продемонструвала високі швидкості, організовану гру та впевнене завершення атак.

Шайби: 1:0 - Лялька (Матусевич, Андрющенко), 01:02, 2:0 - Крівошапкін (Брага, Піддубний), 05:05, 3:0 - Крівошапкін (Небоян, Піддубний), 15:14, 4:0 - Середницький (Брага, Попережай, більш.), 28:31, 4:1 - Пономарьов (Щербак, Стоцький), 33:36, 5:1 - Крівошапкін (Брага, Матусевич, більш.), 35:49, 5:2 - Кругляков (Ратушний, Куцевич), 38:10, 6:2 - Безуглий (Середницький, Матусевич), 38:30, 7:2 - Лялька (Безуглий, Матусевич), 49:50, 8:2 - Андрущенко (Матусевич), 51:50, 8:3 - Ратушний (Портной), 55:50, 9:3 - Крівошапкін (менш.), 59:05, 10:3 - Крівошапкін (Геворкян, менш.).

Наступний матч ХК «Кременчук» проведе 20 грудня в Києві, де зіграє проти команди «Крижинка Кепіталз».

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ХК Кременчук хокей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх