Червень на Полтавщині буде спекотним: прогнозують температуру до +32°C

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У Полтавській області перший літній місяць обіцяє бути теплішим за звичайний. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології з посиланням на дані УкрГМЦ та міжнародних погодних центрів.

Що очікувати від погоди у червні

Середня температура повітря цього місяця складе приблизно 21,3°C, що на 1-1,5 градуса вище за кліматичну норму. При цьому місячна кількість опадів прогнозується на рівні 62 мм, тобто в межах багаторічної норми (57–75 мм).

На початку червня, зокрема 6 та 7 червня, очікується спека до +30…+32°C. У Полтаві температура повітря триматиметься на рівні +28°C, повідомляє «МЕТА погода».

За спостереженнями метеорологів, у червні традиційно активізуються грозові процеси, можливі шквали і град. За кліматичними даними, максимальна температура повітря у червні сягала +37,2°C, а мінімальна опускалась до +0,5°C.