У застосунку «Резерв+» тепер відображаються дані про інвалідність

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 84

У застосунку «Резерв+», що використовується військовозобов’язаними, з’явилися нові функції. Відтепер користувачі можуть бачити інформацію про свою інвалідність у цифровому військово-обліковому документі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що змінилось

Група та причина інвалідності тепер зазначаються безпосередньо в електронному військовому документі.

У разі оновлення документа, його попередня версія не зникатиме, як це було раніше — вона зберігатиметься в застосунку.

Якщо система перевантажена, на документі зʼявиться стрічка з орієнтовним часом оновлення.

Навіщо це потрібно

«Продовжуємо наповнювати «Резерв+» корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування», — зазначила Черногоренко.

Наразі «Резерв+» стає ключовим інструментом цифрового військового обліку — нові функції дозволяють тримати всю важливу інформацію під рукою та зменшують необхідність фізичних звернень до ТЦК та СП.