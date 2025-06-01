У застосунку «Резерв+» тепер відображаються дані про інвалідність

У застосунку «Резерв+», що використовується військовозобов’язаними, з’явилися нові функції. Відтепер користувачі можуть бачити інформацію про свою інвалідність у цифровому військово-обліковому документі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Група та причина інвалідності тепер зазначаються безпосередньо в електронному військовому документі.
У разі оновлення документа, його попередня версія не зникатиме, як це було раніше — вона зберігатиметься в застосунку.
Якщо система перевантажена, на документі зʼявиться стрічка з орієнтовним часом оновлення.
Наразі «Резерв+» стає ключовим інструментом цифрового військового обліку — нові функції дозволяють тримати всю важливу інформацію під рукою та зменшують необхідність фізичних звернень до ТЦК та СП.
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