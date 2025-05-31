Депутати Сергій Порчирян і Юлія Цибульська розлучаються після 15 років шлюбу

Вчора, 23:12 Переглядів: 295

Вони залишаються у добрих стосунках

Сергій Порчирян, депутат Кременчуцької міської ради, та Юлія Цибульська, депутатка Полтавської обласної ради, офіційно повідомили про розлучення. Про це Юлія написала у своєму Instagram.

«Ми з моїм чоловіком Сергієм вирішили розлучитись. Майже 21 рік разом, майже 15 років у шлюбі. Ми розлучаємось цивілізовано, залишаємось у добрих відносинах та рідними, близькими людьми», — йдеться у повідомленні.

За словами депутатки, рішення прийняте спільно, а про стосунки більше не коментуватимуть.

«Це перший та останній коментар щодо цього. Все інше — приватне життя», — додала вона.

Подружжя неодноразово з’являлось разом на публічних заходах, підтримували політичні ініціативи одне одного та були активними в громадському житті.



