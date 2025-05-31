Депутати Сергій Порчирян і Юлія Цибульська розлучаються після 15 років шлюбу

Сергій Порчирян, депутат Кременчуцької міської ради, та Юлія Цибульська, депутатка Полтавської обласної ради, офіційно повідомили про розлучення. Про це Юлія написала у своєму Instagram.
За словами депутатки, рішення прийняте спільно, а про стосунки більше не коментуватимуть.
Подружжя неодноразово з’являлось разом на публічних заходах, підтримували політичні ініціативи одне одного та були активними в громадському житті.
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