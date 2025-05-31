В Оржиці під колеса авто потрапила пенсіонерка

У Лубенському районі поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала жінка
30 травня близько 10/00 на вулиці Центральній у селищі Оржиця сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, 65-річний водій Volkswagen Transporter наїхав на 65-річну пішохідку.
Жінка отримала травми та була госпіталізована. Її стан наразі уточнюється.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Обставини ДТП встановлює слідство.
Нагадаємо, на трасі Кременчук–Хорол у ДТП загинули двоє людей.
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