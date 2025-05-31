31 травня на автодорозі Кременчук–Хорол поблизу села Гориславці смертельна аварія трапилася. За словами очевидців, легковик з’їхав у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.

На місце події прибули правоохоронці. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

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Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, ДТП сталася близько 13.00 на 75 км автодороги Хорол – Семенівка – Кременчук.

За попередньою інформацією слідства, 36-річний водій ЗАЗ-Daewoo не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, після чого автомобіль перекинувся.

Водій легковика та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Нагадаємо, у селі Байрак Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода в якій постраждали двоє пішоходів.