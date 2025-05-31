У ЗСУ розробили правила поведінки для ТЦК під час мобілізації

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Військових інструктуватимуть перед кожним виходом до людей

Командування Сухопутних військ ЗСУ запровадило нові правила діалогу та поведінки для військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при здійсненні заходів мобілізації. Про це повідомив речник командування Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

За словами Саранцева, створено спеціальний «підручник» для очільників ТЦК, аби вони могли належно інструктувати підлеглих перед проведенням заходів оповіщення.

«Це своєрідний інструктаж для того, щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій і підвищити якість комунікації між військовими і громадянами», — зазначив речник.

У 50-сторінковій рекомендації зазначено, зокрема, такі ключові пункти:

Заборонена дискримінація, приниження та переслідування, а також застосування сили, спецзасобів та зброї.

Неприпустимі самовільні затримання, а всі дії повинні суворо відповідати чинному законодавству.

Співробітники ТЦК повинні уникати жаргону, а також уважно слухати людину та не перебивати. Крім цього, потрібно бути обізнаними в законах і пояснювати, навіщо потрібні документи і як вони будуть використовуватися.

Потрібно визначати тригери, такі як страх і нерозуміння, діяти спокійно і використовувати фрази, що підтримують.

Також важливо представитися, показати посвідчення та чітко пояснити мету взаємодії, а також документувати інциденти, що виникли.

Нагадаємо, нещодавно у Сухопутних військах започаткували проєкт «Перезавантаження ТЦК». Також у травні в Полтавській області не зафіксували порушень у роботі ТЦК.