У ЗСУ розробили правила поведінки для ТЦК під час мобілізації

Командування Сухопутних військ ЗСУ запровадило нові правила діалогу та поведінки для військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при здійсненні заходів мобілізації. Про це повідомив речник командування Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.
За словами Саранцева, створено спеціальний «підручник» для очільників ТЦК, аби вони могли належно інструктувати підлеглих перед проведенням заходів оповіщення.
«Це своєрідний інструктаж для того, щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій і підвищити якість комунікації між військовими і громадянами», — зазначив речник.
У 50-сторінковій рекомендації зазначено, зокрема, такі ключові пункти:
Нагадаємо, нещодавно у Сухопутних військах започаткували проєкт «Перезавантаження ТЦК». Також у травні в Полтавській області не зафіксували порушень у роботі ТЦК.
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