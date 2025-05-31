Олена Шуляк
У "Слузі Народу" розповіли, як працюють "аптеки на колесах"
Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

У ЗСУ розробили правила поведінки для ТЦК під час мобілізації

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 257

Військових інструктуватимуть перед кожним виходом до людей

Командування Сухопутних військ ЗСУ запровадило нові правила діалогу та поведінки для військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при здійсненні заходів мобілізації. Про це повідомив речник командування Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

За словами Саранцева, створено спеціальний «підручник» для очільників ТЦК, аби вони могли належно інструктувати підлеглих перед проведенням заходів оповіщення.

«Це своєрідний інструктаж для того, щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій і підвищити якість комунікації між військовими і громадянами», — зазначив речник.

У 50-сторінковій рекомендації зазначено, зокрема, такі ключові пункти:

  • Заборонена дискримінація, приниження та переслідування, а також застосування сили, спецзасобів та зброї.
  • Неприпустимі самовільні затримання, а всі дії повинні суворо відповідати чинному законодавству.
  • Співробітники ТЦК повинні уникати жаргону, а також уважно слухати людину та не перебивати. Крім цього, потрібно бути обізнаними в законах і пояснювати, навіщо потрібні документи і як вони будуть використовуватися.
  • Потрібно визначати тригери, такі як страх і нерозуміння, діяти спокійно і використовувати фрази, що підтримують.
  • Також важливо представитися, показати посвідчення та чітко пояснити мету взаємодії, а також документувати інциденти, що виникли.

Нагадаємо, нещодавно у Сухопутних військах започаткували проєкт «Перезавантаження ТЦК». Також у травні в Полтавській області не зафіксували порушень у роботі ТЦК.

ПО ТЕМІ:

Напад на військовослужбовців ТЦК у Кременчуці: вже встановили особи трьох кременчужан — суд обиратиме їм запобіжний захід
«Силоміць заштовхнули мене в бусик». У Кременчуці чоловік заявив про примус з боку представників ТЦК та поліції
Подробиці смертельної аварії під Полтавою: у машині перебував чоловік із Кременчука

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ТЦК та СП мобілізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх