Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив результати внутрішнього моніторингу в межах проєкту «Перезавантаження ТЦК», започаткованого Командуванням Сухопутних військ ЗСУ.
Згідно з нею, протягом травня на Полтавщині зафіксували 13 інцидентів, які активно поширювалися в соцмережах та медіа, — усі вони виявилися фейками, маніпуляціями або елементами ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Жоден із них не був підтверджений.
Йшлося про негативні реакції громадян на дії військовослужбовців ТЦК, зокрема під час оповіщення, розшуку або адмінзатримань. Однак, як зазначають у ТЦК, ці дії є законними і регламентовані відповідними нормативними актами.
У результаті перевірки:
Таким чином, за травень порушень у роботі районних ТЦК та СП не виявили.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.