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У травні в Полтавській області не зафіксували порушень у роботі ТЦК — ТЦК

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 428

Усі випадки, що обговорювались у соцмережах, назвали фейками та ІПСО

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив результати внутрішнього моніторингу в межах проєкту «Перезавантаження ТЦК», започаткованого Командуванням Сухопутних військ ЗСУ. 

Згідно з нею, протягом травня на Полтавщині зафіксували 13 інцидентів, які активно поширювалися в соцмережах та медіа, — усі вони виявилися фейками, маніпуляціями або елементами ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Жоден із них не був підтверджений.

Йшлося про негативні реакції громадян на дії військовослужбовців ТЦК, зокрема під час оповіщення, розшуку або адмінзатримань. Однак, як зазначають у ТЦК, ці дії є законними і регламентовані відповідними нормативними актами.

У результаті перевірки:

  • не відсторонено жодного працівника,
  • не звільнено з посад,
  • не притягнуто до відповідальності,
  • розслідувань не відкрито.

Таким чином, за травень порушень у роботі районних ТЦК та СП не виявили.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ТЦК та СП
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