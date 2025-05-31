Інститут, канікули та шлюб: що кременчужанам почитати на вихідних

Коллін Гувер «Усі твої досконалості»

Шлюб Квінн і Грема опинився під загрозою. Те, про що вони мовчали роками, тепер роздирає їх ізсередини. Утім, хто знає, можливо, відверта розмова тільки підштовхує їхні стосунки до краю.

Це книга про пару на межі розлучення. Майбутнє цього подружжя залежить від здатності попри все дотримуватися обіцянок, даних у минулому. Чи може яскраве кохання з досконалим початком тривати все життя між недосконалими людьми?