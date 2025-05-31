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Інститут, канікули та шлюб: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 159

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Стівен Кінг «Інститут»

Тієї ночі почався кошмар. Батьків Люка вбили, а самого хлопця закинули в позашляховик та повезли в невідомому напрямку. Він приходить до тями в місці, яке називають Інститутом. Таке собі гетто для дещо незвичайних дітей. Їх викрадають і тримають тут, наче піддослідних щурів. Директорка місіс Сігсбі та співробітники цієї зловісної установи безжально «викачують» з дітей їхні телепатичні та телекінетичні здібності. Нова знайома Люка каже, що звідси неможливо втекти. Але він має спробувати.

Яна Колодич «Мені дуже шкода»

Ася  мала купу планів на канікули: передивитися серіали, відпочити з друзями й нарешті розібратися зі своїми почуттями до Кирила. Через нього вона ледь не посварилася з найкращою подругою Дашею. Аж ось дівчина отримує від неї повідомлення: в сусідньому будинку на Асю чекає сюрприз. Вона йде туди, а приходить до тями в незнайомому місці, прикута наручниками до труби. Її викрадач не розмовляє з нею. Хто він і чого хоче від неї? Вночі Ася чує брязкіт наручників у сусідній кімнаті. Схоже вона не одна. А її викрадач — не найбільша загроза.

  

 

Коллін Гувер «Усі твої досконалості»

Шлюб Квінн і Грема опинився під загрозою. Те, про що вони мовчали роками, тепер роздирає їх ізсередини. Утім, хто знає, можливо, відверта розмова тільки підштовхує їхні стосунки до краю.

Це книга про пару на межі розлучення. Майбутнє цього подружжя залежить від здатності попри все дотримуватися обіцянок, даних у минулому. Чи може яскраве кохання з досконалим початком тривати все життя між недосконалими людьми?
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: budni.robota.ua
Теги: бібліотека книги
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