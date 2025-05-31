Двоє загиблих військових з Полтавщини посмертно відзначені орденами «За мужність»

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 171

Двом загиблим воїнам з Полтавщини посмертно присвоїли державні нагороди. Ордени «За мужність» ІІІ ступеня вручили рідним героїв. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Нагороди родинам передали офіцер Третього відділу Полтавського районного ТЦК Віталій Білокінь та в.о. голови Кобеляцької міської ради Василь Кіптілий.

Солдат Костянтин Наконечний служив у 82 окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді. Загинув 11 грудня 2024 року на Курщині. Нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Солдат Денис Мартиненко воював у складі 13 окремого стрілецького батальйону. Загинув 15 серпня 2024 року внаслідок російського ракетного удару на Сумщині. Також відзначений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Герої не вмирають — вони стають прикладом для наступних поколінь», — зазначили в обласному ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно полеглого захисника з Кременчуччини Валерія Цапка відзначили орденом «За мужність».