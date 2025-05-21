Полеглого захисника з Кременчуччини відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Ще один загиблий захисник із Кременчуччини отримав посмертну нагороду: орденом «За мужність» III ступеня відзначили Валерія Цапка з Козельщинської громади. Про це інформують у пресслужбі громади.
Відомо, що військовослужбовець служив стрільцем десантно-штурмової роти. Загинув 22 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині.
Нагороду захисникові посмертно присвоїли за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання бойових завдань у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, наприкінці минулого року військовослужбовець з Козельщини Юрій Дяченко отримав орден «За мужність» III ступеня.
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