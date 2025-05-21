У Кременчуці до понад 6 років тюрми засудили наркозакладника

Кременчуцький суд засудив до 6 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна жителя Горішніх Плавнів, який тимчасово проживав у Кременчуці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила Кременчуцька окружна прокуратура.
Прокурори довели, що чоловік незаконно зберігав та розповсюджував психотропні речовини — амфетамін і PVP. Він залишав згортки у полімерних пакетах у різних частинах міста — так звані «закладки» — та збував їх за гроші через месенджер Telegram.
Його злочинну діяльність припинили у лютому 2024 року. Під час слідства підозрюваного тримали під вартою — під вартою він залишиться до набрання вироком законної сили.
Справу розглядали за статтями, що стосуються незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин з метою збуту.
Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть наркоторговців, які збували наркотики через телеграм.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.